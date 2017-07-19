Эстонская полиция искала украденный велосипед 14 лет

Владелица «была изумлена», когда узнала о том, что её двухколёсный транспорт нашли спустя столько лет.

Эстонская полиция нашла велосипед, украденный 14 лет назад с балкона многоквартирного дома в городе Тырва.

«После похищения велосипеда его владелица сообщила о пропаже полиции и указала номер на его раме. Хотя в то время велосипед найти не удалось, в этом году его нашли в городе Валга», — приводит «РИА Новости» фрагмент из сообщения портала эстонского телерадиовещания.

Реакция владелицы двухколёсного транспорта оказалась вполне предсказуемой: женщину удивило то, что её велосипед всё-таки нашли.

«Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернётся к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде», — цитирует «Интерфакс» констебля Марека Кяйса.

Как сообщает РБК, это не первая подобная ситуация в Эстонии. Ранее уже был как минимум один случай, когда полиция потратила на поиски велосипеда более 10 лет.