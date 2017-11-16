Евгений Гришковец будет участвовать в развитии высшего образования в Кемерове

В Кемерове 15 ноября состоялся Учёный совет Кемеровского государственного Университета. На нем было утверждено положение о создании попечительского совета при КемГУ.

«Основная цель нового органа — участие в разработке образовательных программ высшего образования и осуществление контроля за реализацией программы развития КемГУ как опорного вуза региона», – сообщает пресс-служба Университета.

В состав Совета вошли успешные управленцы, бизнесмены, известные общественные деятели. Среди них — известные выпускники КемГУ: драматург Евгений Гришковец, телеведущий Вадим Такменев, боксёр Григорий Дрозд, предприниматель Василий Бочкарев.

В настоящее время в России насчитывается 33 опорных вуза, среди которых и КемГУ. 3 октября в состав Кемеровского Университета вошел КемТиПП в качестве структурного подразделения. Главная задача опорного вуза Кемеровской области — выступить драйвером социально-экономической жизни области и стать объединяющей площадкой для органов власти, бизнеса, учёных и культурных деятелей.