Евгений Малкин заступился за новокузнецкий «Металлург»

Форвард сборной России и клуба НХЛ «Питсбург Пингвинс» высказал своё мнение о начавшихся в КХЛ реформах. По его мнению, исключение новокузнецкого «Металлурга» — это ошибка лиги.

«Я играл в Новокузнецке во время локаута. Были полные трибуны. И мне тяжело сейчас судить, что там творится. Конечно, проблемы есть. Я разговаривал с парой хоккеистов. Они рассказывали, что когда в конце сезона приезжаешь к «Кузне», там фарм-клуб играет. Это огромный минус. Но лига должна найти способ, чтобы как-то взаимодействовать с командами, помогать деньгами. Если есть заработок у КХЛ, надо помогать бедным. А то всех перспективных игроков оттуда забирают. Конечно, в Новокузнецке мало какие болельщики пойдут смотреть на фарм-клуб. А когда выступают лучшие хоккеисты, которые не смотрят в сторону других команд – на них люди пойдут. Думаю, и билеты там недорогие», — приводит слова Малкина Sports.ru.

При этом Малкин, в целом, одобряет реформы, начавшиеся внутри КХЛ. Форвард согласен, что количество команд лиги следовало сократить и установить жёсткий потолок зарплат, по принципу НХЛ.

«Но вы не те команды сокращаете! Я думаю, что КХЛ уходит от российского чемпионата в сторону Европы и Азии. Да, понимаю желание, чтобы лига стала более популярной среди финнов и китайцев. Клуб в Лондоне хотели создать. Я вот считаю, стоило бы сделать очень сильный чемпионат именно внутри России. Потом добавлять иностранные клубы, которые платежеспособны и показывают хороший хоккей, могут составить конкуренцию. А то был вот «Медвежатник»… («Медвешчак» – прим. редакции) Сейчас его нет. Потом, может, Китай уйдет», — опасается Малкин.

Напомним, по окончании прошедшего хоккейного сезона, руководство КХЛ приняло решение исключить из состава лиги словацкий «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург». В случае со «сталеварами» лига применила формулировку «замкнул рейтинг клубов по всем параметрам». При это в виду имеются не только спортивные результаты, но также финансовая успешность, интерес болельщиков и ТВ-рейтинг команды.

Евгений Малкин – один из лучших хоккеистов в истории России, двукратный чемпион мира в составе сборной. Выступает за клуб НХЛ «Питсбург Пингвинс», с которым завоевал три Кубка Стэнли, а также целый ряд личных наград.