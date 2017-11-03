Ежемесячно 455 клиентов Кемеровского отделения Сбербанка резервируют счёт в онлайне

Услуга позволяет получать необходимые реквизиты счёта за пять минут, не посещая отделения банка.

Сервис «Онлайн резервирование банковского счёта» набирает популярность среди клиентов Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк»: в 2017 году им ежемесячно пользуются 455 клиентов малого бизнеса.

Услуга позволяет получать необходимые реквизиты счёта буквально за пять минут, не посещая отделение банка, а также получать информационные сообщения о реквизитах зарезервированного счёта и получении денежных средств для зачисления на зарезервированный счёт. «Онлайн резервирование банковского счёта» предоставляется юридическим лицам (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, резидентам РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

Счёт работает на зачисление денежных средств с момента предоставления номера счёта, после завершения процедуры открытия банковского счёта, по нему возможны к совершению все операции, включая расходные.

В течение 30 календарных дней (для счетов, зарезервированных для целей сопровождения по государственному оборонному заказу – 365 календарных дней) с даты резервирования счёта необходимо представить в банк надлежащим образом оформленный комплект документов, необходимых для открытия банковского счёта.

Стоит отметить, что в случае не предоставления документов в указанный период времени счёт аннулируется, денежные средства, перечисленные по реквизитам счёта, возвращаются отправителям.

Резервирование счёта возможно осуществить самостоятельно, нажав на кнопку «Номер расчётного счёта онлайн», либо через контактный центр, позвонив по номеру 8-800-555-5-777. Подробная информация – на сайте Сбербанка.