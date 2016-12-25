В ФБР заинтересовались цикличными сигналами из космоса
Исследователи из NASA зафиксировали повторяющийся сигнал из далёкого космоса.
Специалисты Федерального бюро расследований пытаются расшифровать загадочные сигналы, запеленгованные сотрудниками NASA из далёкого космоса. Американские учёные заявили, что с марта 2016 года с определённой регулярностью получают из космоса необычные сигналы, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным NASA, сообщения были отправлены несколько миллиардов световых лет назад из-за пределов Млечного пути. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что сигналы осмысленны, потому что имеют определённую структуру сигналов.
Сейчас эти сигналы пытаются расшифровать специалисты ФБР.
Фото: Google Images.