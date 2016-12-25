В ФБР заинтересовались цикличными сигналами из космоса

Специалисты Федерального бюро расследований пытаются расшифровать загадочные сигналы, запеленгованные сотрудниками NASA из далёкого космоса. Американские учёные заявили, что с марта 2016 года с определённой регулярностью получают из космоса необычные сигналы, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным NASA, сообщения были отправлены несколько миллиардов световых лет назад из-за пределов Млечного пути. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что сигналы осмысленны, потому что имеют определённую структуру сигналов.

Сейчас эти сигналы пытаются расшифровать специалисты ФБР.