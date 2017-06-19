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ФБУ «Кемеровский ЦСМ» активно развивает сертификацию угольной продукции

«Кемеровский ЦСМ» активно развивает сертификацию угольной продукции

За несколько месяцев сертификацию угольной продукции в учреждении прошли ряд крупных предприятий.

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» активно развивает сертификацию угольной продукции. Напомним, этим новым перспективным направлением учреждение занимается с марта 2017 года.

За несколько месяцев такую сертификацию в «Кемеровском ЦСМ» прошли ряд крупных предприятий: ПАО «Кузбасская топливная компания», ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», АО «Разрез Сереульский» (Красноярский край), АО «Разрез Степной» (Республика Хакасия).

«В целом, сертификация угольной продукции способствует повышению прозрачности угольного рынка и объективности ценообразования в торговле углем. Она дает полную информацию о соответствии угольной продукции регламентированным показателям, что служит гарантией доверия между производителями и потребителями сертифицированной угольной продукции», – отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев.

Процедура сертификации угольной продукции включает в себя отбор образцов, испытания, идентификацию углей и анализ состояния производства предприятия. При проведении испытаний угли для различных направлений их технологического использования оцениваются по марочной принадлежности и показателям качества и безопасности. После выдачи сертификата соответствия на предприятиях проводится инспекционный контроль.

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