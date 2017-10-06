ФБУ «Кемеровский ЦСМ» подтвердило компетентность в области обеспечения единства измерений

Процедуру подтверждения провели в соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации.

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области подтвердил право осуществлять испытания средств измерений (СИ) в целях утверждения типа. Данную процедуру провели в соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации от 22 августа 2017 года № ПК-4420.

«Подтвержденная компетентность является важной составляющей метрологического обеспечения измерений, позволяющей Центру оказывать услуги предприятиям и организациям Кемеровской области. Точность измерений – одно из наиболее важных составляемых качества и безопасности работы любого предприятия, что, несомненно, играет большую роль в стабильности развития промышленного комплекса Кузбасса» — отметила начальник отдела метрологического обеспечения производства ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Елена Шмелева.

Результаты проверки показали, что специалисты-маркетологи учреждения по вопросам организации труда являются профессионалами в своей области, а выполнения всех работ организованны на профессиональном уровне. Также специалисты отметили, что в Центре установлено современное оборудования, а все помещения соответствуют установленным санитарным нормам.