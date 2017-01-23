Феминистическое движение Femen распалось.

Одна из активисток Femen Яна Жданова сообщила, что движения больше не существует, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинское издание «Апостроф». По словам активистки, девушки разошлись «как в море корабли». Те отдельные акции, что проводятся в разных странах, уже не имеют отношения к Femen,уточнила Жданова. Она признала, что движение постигла судьба других феминистических организаций – «все перессорились».

Движение Femen прославилось по всему миру эпатажными агрессивными акциями, направленными, по словам участниц, на привлечение внимания к урезанным правам женщин. В их числе – попытка украсть фигуру младенца Иисуса из яслей в Ватикане на Рождество, спиленный Поклонный крест в Киеве, акция «Украина – не Алина» против приезда В.В. Путина на Украину и другие протестные мероприятия. Впрочем, чаще всего активистки ограничивались пикетами, во время которых обнажали грудь. Последняя яркая акция, приписанная Femen состоялась 17 января в Нью-Йорке. Тогда девушка топлес, с надписью на груди «Возьмём Трампа за яйца» попыталась претворить лозунг в жизнь, напав на восковую фигуру президента США. Впрочем, повредить музейный экспонат ей помешала охрана.