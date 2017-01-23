Феминистическое движение Femen распалось
Феминистическое движение Femen распалось.
Одна из активисток Femen Яна Жданова сообщила, что движения больше не существует, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинское издание «Апостроф». По словам активистки, девушки разошлись «как в море корабли». Те отдельные акции, что проводятся в разных странах, уже не имеют отношения к Femen,уточнила Жданова. Она признала, что движение постигла судьба других феминистических организаций – «все перессорились».
Движение Femen прославилось по всему миру эпатажными агрессивными акциями, направленными, по словам участниц, на привлечение внимания к урезанным правам женщин. В их числе – попытка украсть фигуру младенца Иисуса из яслей в Ватикане на Рождество, спиленный Поклонный крест в Киеве, акция «Украина – не Алина» против приезда В.В. Путина на Украину и другие протестные мероприятия. Впрочем, чаще всего активистки ограничивались пикетами, во время которых обнажали грудь. Последняя яркая акция, приписанная Femen состоялась 17 января в Нью-Йорке. Тогда девушка топлес, с надписью на груди «Возьмём Трампа за яйца» попыталась претворить лозунг в жизнь, напав на восковую фигуру президента США. Впрочем, повредить музейный экспонат ей помешала охрана.