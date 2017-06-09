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Фигурантам дела об обрушении дома в Междуреченске предъявили окончательное обвинение

Фигурантам дела об обрушении дома в Междуреченске предъявили окончательное обвинение

Все потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Фигурантам дела об обрушении дома в Междуреченске предъявили окончательное обвинение. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, все потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, а четвёртый – продолжает ознакомление. Напомним, подъезд в доме на улице Весенняя в Междуреченске обрушился вечером 31 мая. В результате ЧП два человека погибли и трое пострадали.

По версии следствия, в мае 2016 года собственник помещения заключил устный договор подряда с тремя местными жителями. Они должны были отремонтировать фасадную стену помещения.

В итоге неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. После этого и произошло обрушение. В ходе расследования правоохранители выяснили, что какой-либо проектной и другой разрешительной документации у обвиняемых не было.

Проведённая строительно-техническая экспертиза показала, что причиной обрушения стали работы по нарушению целостности несущей конструкции. Сумма ущерба, который был причинён собственникам жилых и нежилых помещений, составила порядка 85 млн рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 90 человек.

В счёт возмещения ущерба был наложен арест на банковские счета и коммерческую недвижимость 57-летнего обвиняемого, собственника помещения, в котором велись работы, на 50 млн рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что обвиняемые не сотрудничают со следствием и не признают вину.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com.

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