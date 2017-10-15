Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева признана лучшей картиной Лондонского кинофестиваля

В субботу, 14 октября, в Лондоне завершился традиционный кинофестиваль, который проходил уже в 61 раз. Лучшим фильмом этого года признана картина российского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», — рассказал продюсер картины Александр Роднянский.

WINNER: This year’s #LFF Official Competition Best Film winner is the stellar 'Loveless' by Andrey Zvyagintsev https://t.co/72ffXxthM3 pic.twitter.com/2Hjk0onfU8 — BFI (@BFI) October 14, 2017

«Нелюбовь» — единственный российский фильм, который был представлен на Лондонском кинофестивале. Картина уже успела получить множество наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Также фильм выдвинут на участие в премии «Оскар».