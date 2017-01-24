Фильм «Образцовый самец 2» лидирует по количеству номинаций на премию «Золотая малина»

В номинации «Худший фильм» также оказались «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Дедушка лёгкого поведения» и «Боги Египта».

В США объявили номинантов на премию «Золотая малина», которая присуждается за самые сомнительные достижения в мире кино. Победители станут известны 25 февраля, за день до вручения премии «Оскар».

Как сообщает ТАСС, лидером по количеству номинаций (9) стала комедия «Образцовый самец 2». Она может получить премию, в том числе и в категориях «Худший фильм», «Худшая режиссура», «Худший актёр» и «Худшая актриса».

Среди «Худших фильмов» также оказались «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» (8 номинаций), «Дедушка лёгкого поведения» (6), «Боги Египта» (5), «Америка Хиллари: тайная история Демократической партии»(5) и «День независимости: возрождение».

В списке претендентов на «Золотую малину» в номинации «Худший актёр» находятся Бен Стиллер, Бен Аффлек, Джерард Батлер, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро и Динеш Д’ Соуза.

Среди актрис «антиоскар» могут получить Меган Фокс, Тайлер Перри, Джулия Робертс, Беки Тернер, Наоми Уоттс и Шейлин Вудли.

В числе номинантов на «Золотую малину» за дурную режиссуру — Бен Стиллер, Динеш Д’Соуза, Роланд Эммерих, Тайлер Перри, Алекс Пройас и Зак Снайдер.

Худшими оказались сценарии к фильмам «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дедушка легкого поведения», «Боги Египта», «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии», «День независимости: Возрождение» и «Отряд самоубийц».