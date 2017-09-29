Фильм «Оно» назвали самым кассовым хоррором в истории

Фильм ужасов «Оно» режиссёра Андреса Мускетти стал самым кассовым хоррором в истории кинематографа. С начала проката фильм ужасов собрал более 500 млн долларов, обогнав картину «Изгоняющий дьявола». В своё время этот фильм тоже называли самым кассовым хоррором. В своё время картина собрала 441 млн долларов.

«Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдёт в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом», — цитирует издание Variety заявление главы маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Напомним, фильм ужасов снят по книге Стивена Кинга, которая повествует о жизни семи подростков, живущих в городе Дерри, где периодически пропадают дети. Несовершеннолетних похищает жуткий клоун Пеннивайз.