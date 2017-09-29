Новости
Россия и Мир
Фильм «Оно» назвали самым кассовым хоррором в истории

Фильм «Оно» назвали самым кассовым хоррором в истории

Ранее самым кассовым фильмом ужасов считался «Изгоняющий дьявола».

Фильм ужасов «Оно» режиссёра Андреса Мускетти стал самым кассовым хоррором в истории кинематографа. С начала проката фильм ужасов собрал более 500 млн долларов, обогнав картину «Изгоняющий дьявола». В своё время этот фильм тоже называли самым кассовым хоррором. В своё время картина собрала 441 млн долларов.

«Достижение отметки в 500 миллионов долларов — это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов это войдёт в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом», — цитирует издание Variety заявление главы маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Напомним, фильм ужасов снят по книге Стивена Кинга, которая повествует о жизни семи подростков, живущих в городе Дерри, где периодически пропадают дети. Несовершеннолетних похищает жуткий клоун Пеннивайз.

Когда выйдет в прокат следующая часть фильма «Оно»

Запретить «Оно»: кузбасские клоуны — об экранизации романа Кинга

«Оно» — рецензия на фильм

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.kinopoisk.ru

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

У кого больше? Чемпионат по бодибилдингу в Кемерове

Мышцы и загар - что может быть красивее?
Кинопрокат

«Kingsman: Золотое кольцо» — рецензия на фильм

Дерзко, смешно и цинично. Почти, как оригинал!
Чтиво

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Что произошло с кемеровчанином на печально известном перевале Дятлова?
Чтиво

Как заработать на любви к стратегиям. Форекс или вызов самому себе

Довольный клиент поделился впечатлениями о форексе и своём заработке

Сегодня в Кемерове

Популярное