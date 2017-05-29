Философы объяснили, почему человечество не наблюдает инопланетян

Философы Андерс Сандберг из британского Оксфордского университета, а также Стюарт Армстронг и Милан Серкавик из сербского Института будущего человечества дали своё объяснение парадокса Ферми (ненаблюдаемости человечеством инопланетян).

Учёные предложили «гипотезу летней спячки». Согласно ней, человечество не наблюдает деятельности внеземных цивилизаций потому, что последние сейчас неактивны, поскольку ждут наступления «будущих космических эр».

По мнению исследователей, во Вселенной существует множество инопланетных цивилизаций, возникших ранее земной. Постепенно первые развились до такой степени, что дальнейшая модернизация цивилизации стала крайне ограничена. Философы считают, что эти инопланетяне могут контактировать между собой, оставаясь незаметными для человека.

Как передаёт Lenta.ru, суть парадокса Ферми заключается в отсутствии видимых следов инопланетян. Последние, если они есть, должны были расселиться по Вселенной за время её существования.