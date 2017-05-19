Финал конкурса «МедиаКраса-2017»: кому досталась корона победительницы

19 мая в кемеровском СРК «Арена» прошёл финал пятого сезона областного конкурса красоты «МедиаКраса-2017».

15 участниц шоу на протяжении нескольких недель боролись за победу в трёх номинациях: «90-60-90», «Карьера» и «Size plus». Сегодня, наконец, были подведены итоги. Хедлайнером вечера стала известная певица Юлианна Караулова. Она исполнила хиты «Ты не такой» и «Ты мой». Вели мероприятие резиденты Comedy Club Роман Попов и Оганес Григорян.

Титул победительницы в номинации «Карьера», контракт на трудоустройство в «Кузбасскую медиагруппу» и корона достались Екатерине Гапоновой, передаёт корреспондент Сибдепо с места события.

В номинации «Size plus» лучшей стала Мария Акимова. Она получила корону и контракт с группой «Мы — русские» (трибьют группировки «Леннинград»).

В самой «стройной» номинации — «90-60-90» — победила Дарья Дудукина. Ей вручили корону, контракт на трудоустройство на телеканале «Мой город» и дали возможность представить Кузбасс на всероссийском конкурсе «Мисс Русское Радио».

Самый главный титул — «МедиаКраса-2017», путёвку в жаркую страну, контракты на работу в ХК «СДС» и группе «Малина» получила Маргарита Волкова. Корону девушке передала «МедиаКраса-2016» Анна Караваева.

Фоторепортаж с финального шоу областного конкурса красоты смотрите в ближайшие дни на Сибдепо.