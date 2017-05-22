Физик из Германии назвал сроки достижения человечеством 10 ближайших звёзд

Рене Хеллер считает, что это произойдёт примерно через 100 лет.

Физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы считает, что человечество сможет достигнуть 10 ближайших к Солнцу звёзд примерно через 100 лет.

Как сообщает Lenta.ru, исследователь из Германии предполагает, что в ближайшие 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света. Исследователь думает, что человечество сможет достигнуть таких скоростей.

По информации издания, весной 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик Стивен Хокинг сообщили о старте работ по созданию и отправке спутника к ближайшей к Солнцу связанной системе из трёх звёзд (Альфа Центавра). Над аналогичным проектом также трудится NASA.