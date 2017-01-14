ФОМ: россияне считают свою страну свободной и передовой

Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, проведённого в конце декабря 2016 года. Результаты показали, что 58% россиян считают, что живут в богатой стране. Противоположного мнения придеживаются 33% опрошенных. На вопрос «Считаете ли вы Россию свободной страной?» утвердительно ответили 70% респондентов, отрицательно – 22%.

86% участников опроса полагают, что Россию боятся во всём мире, причём 75% уверены, что это хорошо. Влияние России в мире стабильно растёт, не сомневается большинство опрошенных – 67%. Этот факт связывают с ростом военной мощи (14%), независимой внешней политикой (11%) и заслугами президента (7%).

Наиболее спорным для респондентов оказался вопрос о том, как к России относятся в мире. 48% считают, что хорошо, 42% — что плохо. В опросе приняли участие 1 500 респондентов из 104 городов России.