Forbes: «Чудо-женщина» стала самым кассовым фильмом про супергероев

По данным журнала Forbes, «Чудо-женщина» стала самым кассовым в истории кинематографа среди фильмов о супергероях. Режиссёром картины выступил Пэтти Дженкинс. Об этом сообщила «Газета.ru».

В мировом прокате «Чудо-женщина» собрала 821,74 миллионов долларов, опередив в списке фильм «Человек-паук», который вышел на экраны 2002 года. Картина о супергерое сумела заработать 821,7 миллионов долларов.

Российский зритель увидел фильм 1 июня 2017 года. Ранее создатели картины заявили, что вторая часть «Чудо-женщины» выйдет 13 декабря 2019 года.