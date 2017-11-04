Культура
Россия и Мир
Forbes: «Чудо-женщина» стала самым кассовым фильмом про супергероев

Forbes: «Чудо-женщина» стала самым кассовым фильмом про супергероев

Мировые кассовые сборы картины составили 821,74 миллионов долларов.

По данным журнала Forbes, «Чудо-женщина» стала самым кассовым в истории кинематографа среди фильмов о супергероях. Режиссёром картины выступил Пэтти Дженкинс. Об этом сообщила «Газета.ru».

В мировом прокате «Чудо-женщина» собрала 821,74 миллионов долларов, опередив в списке фильм «Человек-паук», который вышел на экраны 2002 года. Картина о супергерое сумела заработать 821,7 миллионов долларов.

Российский зритель увидел фильм 1 июня 2017 года. Ранее создатели картины заявили, что вторая часть «Чудо-женщины» выйдет 13 декабря 2019 года.

Текст: Карина Миллер.
Фото: kinopoisk.ru.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Робот Макс, Оптимус Прайм и Бамблби: фестиваль роботов от «Ростелекома»

28 октября в ТРК «Лапландия» прошёл первый в Кузбассе фестиваль роботов
Чтиво

«Умный дом»: 6 гаджетов для дистанционного управления жильём

Как следить за домом с помощью волшебной кнопки
Гид

Куда сходить на «Ночь искусств» в Кемерове

Приобщаемся к культуре вместе с кемеровскими музеями!
Чтиво

Самая умная механика: в КузГТУ открыли две учебных аудитории БелАЗ

Таких учебных пособий Кузбасс ещё не видел!

Сегодня в Кемерове

Популярное