Forbes: Олег Тиньков на конфликте с NEMAGIA заработал 400 миллионов долларов

Олег Тиньков за время конфликта с кемеровскими блогерами NEMAGIA заработал 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные собственных подсчётов.

До выхода на YouTube скандального ролика блогеров Алексея Псковитина и Михаила Печерского состояние Тинькова составляло $1,6 млрд. А 26 сентября оно увеличилось до $2 млрд. Эксперты отметили, что бизнесмену удалось заработать за счёт роста стоимости акций «Тинькофф Банка». До 8 августа одна акция стоила $13,15, а 27 сентября — уже $17,1.

Отметим, сам Олег Тиньков не считает рекламу у блогеров эффективной. Об этом он рассказал Амирану Сардарову из youtube-канала «Дневник Хача», в котором появился 25 сентября. Также предприниматель отметил, что клиентами банка являются всего 0,2% блогеров и за четыре месяца банк выдал им только три тысячи карт. По словам Олега Тинькова, только в месяц его банк выпускает больше 400 тысяч карт.

Напомним, кемеровские блогеры NEMAGIA Алексей Псковитин и Михаил Печерский в начале августа выложили на своём канале на YouTube видео про банкира. В нём кемеровчане раскритиковали работу банка и самого Олега Тинькова. После этого компания обратилась в суд, а Роскомнадзор постановил заблокировать видео.