Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых богатых чиновниц России. В общей сложности за год в том числе представительницы федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны из вышеуказанного рейтинга заработали почти 220 млн рублей.

При этом семь из десяти женщин работают в Госдуме. По итогам 2016 года больше других заработала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина. Её доход составил 56,2 млн рублей. На втором месте оказалась представитель Республики Тыва в Совете Федерации Людмила Нарусова (вдова Анатолия Собчака). Её доход составил 28,7 млн рублей. Замыкает тройку самых богатых чиновник по итогам прошлого года заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей.

Ольга Голодец стала единственной представительницей исполнительной власти в рейтинге.В прошлом году она заработала 15,6 млн рублей и заняла седьмую строчку Топ-10. Последней стала член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Рудниченко. Она заработала 10,5 млн рублей.