Forbes составил рейтинг самых успешных российских режиссёров

На первом месте находится Тимур Бекмамбетов, на последнем — Алексей Сидоров.

Журнал Forbes составил топ-20 самых успешных российских режиссёров. Первое место рейтинга занял Тимур Бекмамбетов. Его самый кассовый фильм — «Особо опасен», собравший $341,4 млн.

Второе место у Левана Габриадзе («Убрать из друзей», $64 млн), третье — у Фёдора Бондарчука («Сталинград» $70 млн).

В топ-5 также вошли Николай Лебедев («Волкодав из рода Серых Псов», $42,8 млн) и Дмитрий Дьяченко («О чём еще говорят мужчины», $17,8 млн).

В пределах топ-10 оказались Жора Крыжовников («Горько!», $25,5 млн), Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе 3», $15,9 млн), Сарик Андреасян («Служебный роман. Наше время», $14,7 млн), Андрей Кравчук («Адмиралъ», $38 млн), Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», $30,5 млн).

На следующих позициях расположились Антон Мегердичев («Метро», $15 млн), Дмитрий Киселев («Время первых», $9,5 млн), Петр Буслов («Высоцкий. Спасибо, что живой», $27,5 млн), Олег Степченко ( «Вий 3D», $39,5 млн), Роман Прыгунов («Духless», $14,6 млн), Александр Войтинский («Джунгли», $11,8 млн), Резо Гигинеишвили («Жара», $15,7 млн), Глеб Орлов («Наша Russia. Яйца судьбы», $22,2 млн), Максим Пежемский («Любовь-Морковь-2», $17,85 млн). Замыкает рейтинг Алексей Сидоров («Бой с тенью 3D: Последний раунд», $13,65 млн).