Ford Focus самый популярный автомобиль на вторичном рынке в России

Автомабиль марки Ford Focus стал наиболее популярным на вторичном рынке России. За текущий год объем препродаж этой модели составил 97,2 тысячи единиц, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные предоставил «Автостат».

Вторым в списке популярных среди россиян моделей авто «с рук» стала Toyota Corolla. За девять месяцев 2017 года продано 76 тысяч экземпляров популярного «японца».

Третью строчку за собой оставил Hyundai Solaris, 57,1 тысяч автомобилей продано с начала года.

Пятёрку лидеров вторичного автомобильного рынка страны замыкают Toyota Camry (54,9 тысяч продано) и Renault Logan (52,2 тысяч).