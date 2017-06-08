Суровости
Россия и Мир
Фото лысого пса породы хаски набирает в Сети популярность

Фото лысого пса породы хаски набирает популярность в Сети

Снимок побритой собаки опубликовали в Twitter.

Пользователь интернета c никнеймом Dane Rider (+18) опубликовал в Twitter фотографию побритого хаски. Автор поста прокомментировал снимок следующей фразой: «Никогда не стригите хаски».

К моменту публикации этой заметки, фотографию «лайками» оценили более 11 тысяч раз. Многие пользователи Twitter в комментариях осуждают тех людей, кто «так жестоко поступил с собакой».

На снимке изображён взрослый пёс, который сидит на синем столе. С его тела полностью сбрита шерсть. Пушистой осталось только морда животного. Зачем хозяин собаки её побрил не уточняется.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Сбербанк открыл отделение для людей с ограниченными возможностями в Кемерове

Банк, одинаково доступный для всех
Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"
Вкус и пафос

Вечер пятницы в баре Volna grill

Как поживает наследник "Будвара" и "Табуретки"?
Гид

День города-2017 в Кемерове: план мероприятий

Куда сходить 12 июня

Сегодня в Кемерове

Популярное