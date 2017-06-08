Фото лысого пса породы хаски набирает популярность в Сети

Пользователь интернета c никнеймом Dane Rider (+18) опубликовал в Twitter фотографию побритого хаски. Автор поста прокомментировал снимок следующей фразой: «Никогда не стригите хаски».

К моменту публикации этой заметки, фотографию «лайками» оценили более 11 тысяч раз. Многие пользователи Twitter в комментариях осуждают тех людей, кто «так жестоко поступил с собакой».

На снимке изображён взрослый пёс, который сидит на синем столе. С его тела полностью сбрита шерсть. Пушистой осталось только морда животного. Зачем хозяин собаки её побрил не уточняется.