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На eBay продают машину ФБР с видеоаппаратурой и оборудованием для шпионажа

Фото: на eBay продают машину ФБР с видеоаппаратурой и оборудованием для шпионажа

Пробег авто составляет 37,8 тыс. км.

На eBay выставили на продажу фургон Dodge Ram, который принадлежал ФБР. Владелец машины утверждает, что в машине сохранилось всё шпионское оборудование, а также несколько плёнок с записями наблюдений, передаёт motor.ru.

Автомобиль оснащён тремя дополнительными аккумуляторами, кондиционером и даже туалетом. В нём установлены два LCD-экрана, два DVD-проигрывателя, интерком, а также системы видео и звукозаписи с усилителями и радарами. Прои этом машина имеет дополнительные замки на дверях.

Фургон был выпущен в 1989 году. После ФБР у него был только один частный владелец. Пробег машины составляет 37,8 тыс. км. По словам продавца, авто находится в отличном техническом состоянии.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: ebay.com.

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