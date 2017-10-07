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Фото: на кузбасской трассе перевернулся КамАЗ с грузом

Фото: на кузбасской трассе перевернулся КамАЗ с грузом

Автомобиль перевозил деревянный брус.

7 октября на кузбасской трассе перевернулся КамАЗ. Фотографии ДТП появились в одном из городских пабликов «ВКонтакте».

Как рассказал Сибдепо очевидец, авария произошла на трассе Р-255 в районе Мариинска около 15:00.

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«Проезжал мимо, увидел перевернувшийся КамАЗ. Автомобилей ГАИ видно не было. Наверное, только перевернулся», – отметил мужчина.

По фото видно, что автомобиль перевозил деревянный брус. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: vk.com / Денис Иванов.

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