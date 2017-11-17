Фото: новая часть «Фантастических тварей» и Джуд Лоу в роли Дамблдора
Cтудия Warner Bros. опубликовала первый промокадр новой части сиквела.
Студия Warner Bros. опубликовала первый промокадр и официальное название продолжения сиквела «Фантастические твари». Вторая часть теперь носит подзаголовок «Преступления Грин-де-Вальда» (The Crimes of Grindelwald), пишет «КиноПоиск».
Лента «Фантастические твари и где они обитают» вышла на экраны в 2016 году и стала первым спин-оффом в киновселенной Гарри Поттера по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.
На первом промокадре можно увидеть как старых героев – Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн), Криденса (Эзра Миллер), Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп) и других, так и новичков. Фанаты киновселенной впервые увидели Джуда Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора.
Помимо промокадра студия опубликовала видео с главными героями в стилистике волшебного мира. Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 15 ноябре 2018 года.
Список главных актёров «Фантастических тварей» слева направо:
- Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора;
- Эзра Миллер в роли Криденса;
- Клаудиа Ким в роли Маледиктус;
- Зои Кравиц в роли Леты Лестрейндж;
- Каллум Тёрнер в роли Тезеуса Скамандера;
- Кэйтерин Уотерстоун в роли Тины Голдстин;
- Эдди Редмейн в роли Ньюта Скамандера;
- Дэн Фоглер в роли Якоба Ковальски;
- Элисон Сьюдол в роли Куини Голдстин;
- Джонни Депп в роли Геллерта Гриндевальда.