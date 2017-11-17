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Фото: Новая часть «Фантастических тварей» и Джуд Лоу в роли Дамблдора

Фото: новая часть «Фантастических тварей» и Джуд Лоу в роли Дамблдора

Cтудия Warner Bros. опубликовала первый промокадр новой части сиквела.

Студия Warner Bros. опубликовала первый промокадр и официальное название продолжения сиквела «Фантастические твари». Вторая часть теперь носит подзаголовок «Преступления Грин-де-Вальда» (The Crimes of Grindelwald), пишет «КиноПоиск».

Лента «Фантастические твари и где они обитают» вышла на экраны в 2016 году и стала первым спин-оффом в киновселенной Гарри Поттера по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

На первом промокадре можно увидеть как старых героев – Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн), Криденса (Эзра Миллер), Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп) и других, так и новичков. Фанаты киновселенной впервые увидели Джуда Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора.

Помимо промокадра студия опубликовала видео с главными героями в стилистике волшебного мира. Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 15 ноябре 2018 года.

Список главных актёров «Фантастических тварей» слева направо:

  • Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора;
  • Эзра Миллер в роли Криденса;
  • Клаудиа Ким в роли Маледиктус;
  • Зои Кравиц в роли Леты Лестрейндж;
  • Каллум Тёрнер в роли Тезеуса Скамандера;
  • Кэйтерин Уотерстоун в роли Тины Голдстин;
  • Эдди Редмейн в роли Ньюта Скамандера;
  • Дэн Фоглер в роли Якоба Ковальски;
  • Элисон Сьюдол в роли Куини Голдстин;
  • Джонни Депп в роли Геллерта Гриндевальда.
Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures International.
Фото: kinopoisk.ru.

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