Фото: новая часть «Фантастических тварей» и Джуд Лоу в роли Дамблдора

Студия Warner Bros. опубликовала первый промокадр и официальное название продолжения сиквела «Фантастические твари». Вторая часть теперь носит подзаголовок «Преступления Грин-де-Вальда» (The Crimes of Grindelwald), пишет «КиноПоиск».

Лента «Фантастические твари и где они обитают» вышла на экраны в 2016 году и стала первым спин-оффом в киновселенной Гарри Поттера по мотивам книг британской писательницы Джоан Роулинг.

На первом промокадре можно увидеть как старых героев – Ньюта Скамандера (Эдди Редмейн), Криденса (Эзра Миллер), Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп) и других, так и новичков. Фанаты киновселенной впервые увидели Джуда Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора.

Помимо промокадра студия опубликовала видео с главными героями в стилистике волшебного мира. Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» состоится 15 ноябре 2018 года.

Список главных актёров «Фантастических тварей» слева направо: