Фото последствий сильного ветра в Кузбассе появились в соцсетях
Стихия бушевала в регионе ночью 3 ноября.
В пятницу, 3 ноября, ночью на Кузбасс обрушился сильный ветер. Фото последствий разбушевавшейся стихии жители области опубликовали в соцсети.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, практически по всей территории региона прошёл сильный ветер, скорость которого местами достигла до 24-27 м/с. В некоторых муниципальных образованиях произошло отключение электроэнергии. Около 120 специалистов и 40 единиц техники занимаются устранением неполадок.
Как рассказали Сибдепо в областном департаменте ЖКХ, ночью были привлечены дополнительные бригады энергетиков. Устранением причин неисправности на электросетях заняты более 50 восстановительных бригад – это 120 специалистов и 40 единиц техники.
Свои фотографии последствий сильного ветра в Кузбассе присылайте в комментарии.
Ранее Сибдепо сообщал об ухудшении погодных условий на территории Кемеровской области.