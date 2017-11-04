Фото последствий сильного ветра в Кузбассе появились в соцсетях

В пятницу, 3 ноября, ночью на Кузбасс обрушился сильный ветер. Фото последствий разбушевавшейся стихии жители области опубликовали в соцсети.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, практически по всей территории региона прошёл сильный ветер, скорость которого местами достигла до 24-27 м/с. В некоторых муниципальных образованиях произошло отключение электроэнергии. Около 120 специалистов и 40 единиц техники занимаются устранением неполадок.

Как рассказали Сибдепо в областном департаменте ЖКХ, ночью были привлечены дополнительные бригады энергетиков. Устранением причин неисправности на электросетях заняты более 50 восстановительных бригад – это 120 специалистов и 40 единиц техники.

Свои фотографии последствий сильного ветра в Кузбассе присылайте в комментарии.

Ранее Сибдепо сообщал об ухудшении погодных условий на территории Кемеровской области.