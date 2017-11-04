Новости
Кузбасс
Фото последствий сильного ветра в Кузбассе появились в соцсетях

Фото последствий сильного ветра в Кузбассе появились в соцсетях

Стихия бушевала в регионе ночью 3 ноября.

В пятницу, 3 ноября, ночью на Кузбасс обрушился сильный ветер. Фото последствий разбушевавшейся стихии жители области опубликовали в соцсети.

См. также

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, практически по всей территории региона прошёл сильный ветер, скорость которого местами достигла до 24-27 м/с. В некоторых муниципальных образованиях произошло отключение электроэнергии. Около 120 специалистов и 40 единиц техники занимаются устранением неполадок.

Как рассказали Сибдепо в областном департаменте ЖКХ, ночью были привлечены дополнительные бригады энергетиков. Устранением причин неисправности на электросетях заняты более 50 восстановительных бригад – это 120 специалистов и 40 единиц техники.

Свои фотографии последствий сильного ветра в Кузбассе присылайте в комментарии.

Ранее Сибдепо сообщал об ухудшении погодных условий на территории Кемеровской области.

Текст: Карина Миллер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово; vk.com / Инцидент Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Опрос

Электрокары и монорельсы: какой транспорт нужен в Кузбассе?

Правда ли, трамваи - архаичный вид транспорта?
Автодепо

Интервью на колёсах с главой ГИБДД Кузбасса Александром Реветневым

Корреспонденты Сибдепо прокатились по городу с главным госавтоинспектором Кузбасса
Вопрос времени

Студенческая атмосфера славных 90-х

Как развлекались студенты в конце прошлого века?
Гид

Куда сходить на «Ночь искусств» в Кемерове

Приобщаемся к культуре вместе с кемеровскими музеями!

Сегодня в Кемерове

Популярное