Фото: в Кемерове на Космической водитель «Волги» сбил мужчину

30 сентября вечером в Кемерове на Космической водитель «Волги» сбил мужчину. ДТП произошло недалеко от пересечения с улицей Ульяны Громовой.

См. также

«Авария случилась около 19:20 – 19:30. Наезд совершила «Волга». Сейчас мужчину увезли на скорой. На месте работают сотрудники ГИБДД», – пояснил Сибдепо очевидец происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Представители Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности.