Авто
Кузбасс
Фото: в Кемерове на Космической водитель «Волги» сбил мужчину

Фото: в Кемерове на Космической водитель «Волги» сбил мужчину

По словам очевидцев, пешехода госпитализировали.

30 сентября вечером в Кемерове на Космической водитель «Волги» сбил мужчину. ДТП произошло недалеко от пересечения с улицей Ульяны Громовой.

См. также

«Авария случилась около 19:20 – 19:30. Наезд совершила «Волга». Сейчас мужчину увезли на скорой. На месте работают сотрудники ГИБДД», – пояснил Сибдепо очевидец происшествия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Представители Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пешеходам прикреплять к верхней одежде световозвращающие элементы. Также кузбассовцев призывают переходить дорогу в установленных местах, предварительно убедившись в собственной безопасности.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Премия Афиши Сибдепо: выбираем лучший кинотеатр в Кемерове

Голосуйте за ваш любимый кинотеатр!
Чтиво

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Что произошло с кемеровчанином на печально известном перевале Дятлова?
Опрос

Идеальная остановка в Кузбассе: какая она?

Голосуйте за "правильную" остановку
Опрос

Подростки Vs охрана: кто виноват в конфликте в кемеровском ТРК?

В кемеровском ТРК «Гринвич» произошла стычка между двумя подростками и охранниками

Сегодня в Кемерове

Популярное