Фото: в Кемерове нашли два старых осколочно-фугасных снаряда

В кемеровском жилом районе Пионер нашли два старых осколочно-фугасных снаряда. Фото артиллерийских боеприпасов прислали в редакцию Сибдепо.

«Снаряды случайно обнаружил мой родственник, на территории пункта приёма чермета. Раньше он служил в ВДВ и был сапёром. Поэтому на такой «металлолом», который лежал рядом со старыми колёсами, обратил внимание сразу. Скорее всего, оба очень ржавых снаряда были стреляными», – рассказал онлайн-журналу автор фотографий.

Собеседник издания добавил, что о находке уже сообщили в соответствующие службы. Он считает, что под землёй, где лежали снаряды, могли находиться другие боеприпасы.