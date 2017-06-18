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Фото: в Кемерове водитель Mercedes въехал в столб и столкнулся с маршруткой

Фото: в Кемерове водитель Mercedes въехал в столб и столкнулся с маршруткой

ДТП произошло на проспекте Ленина.

17 июня в Кемерове на Ленина водитель Mercedes въехал в столб и столкнулся с маршруткой. На фото последствий аварии, опубликованных в Сети, запечатлено, что в результате правая часть легкового автомобиля получила значительные повреждения.

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Как рассказал Сибдепо один из очевидцев происшествия, ДТП произошло около 19:50. По его словам, в аварии никто не пострадал.

«Водитель «Мерседеса» ехал по Ленина прямо. Он с правого ряда хотел проскочить прямо, а там маршрутка на остановку заезжала. Тут его и прижало. Травмы получил один человек – водитель легкового авто. Сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь приехали буквально через 5 минут после ДТП», – пояснил онлайн-журналу другой очевидец аварии.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию во время движения. Также автомобилистов просят не садиться за руль в утомлённом или болезненном состоянии.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово.

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