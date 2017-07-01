Фото: в Кемеровском районе на трассе горел грузовик

1 июля в Кемеровском районе рядом с селом Мазурово на трассе горел грузовик. Сигнал о происшествии поступил огнеборцам в 9:12. В 9:25 возгорание уже ликвидировали. На фото пожара, опубликованных в Сети, запечатлено, что из кабины машины шёл густой дым.

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«На момент прибытия первого подразделения горел автомобиль. В результате пожара у него обгорел моторный отсек. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате случившегося никто не пострадал. Всего от чрезвычайного ведомства привлекались 8 человек и две единицы техники.