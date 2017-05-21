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В Кемеровском районе сильный ветер перевернул дачный домик, есть пострадавший

Фото: под Кемеровом сильный ветер перевернул дачный дом, есть пострадавший

По словам очевидца, непогода бушевала на территории СНТ «Азотовец».

20 мая в Кемеровском районе в СНТ «Азотовец» сильный ветер перевернул дачный дом, поломал деревья и теплицы. Как рассказала Сибдепо очевидец произошедшего Наталья Правоторова, непогода бушевала вечером.

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«Последствий много: у кого теплицу «сдуло», у кого – баню, беседку, шифер с дома. Хорошо, что меня в это время не было там! Я уехала за 1,5 – 2 часа до этого! Позже позвонили соседи, сказали, что у меня «улетел» домик. Они вроде видели даже подобие воронки смерча», – добавила Наталья Правоторова.

По её словам, в результате произошедшего пострадал один человек. Соседка женщины получила ушибы. Однако ей скорую помощь вызывать не стали.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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