Фото: под Кемеровом сильный ветер перевернул дачный дом, есть пострадавший
По словам очевидца, непогода бушевала на территории СНТ «Азотовец».
20 мая в Кемеровском районе в СНТ «Азотовец» сильный ветер перевернул дачный дом, поломал деревья и теплицы. Как рассказала Сибдепо очевидец произошедшего Наталья Правоторова, непогода бушевала вечером.
«Последствий много: у кого теплицу «сдуло», у кого – баню, беседку, шифер с дома. Хорошо, что меня в это время не было там! Я уехала за 1,5 – 2 часа до этого! Позже позвонили соседи, сказали, что у меня «улетел» домик. Они вроде видели даже подобие воронки смерча», – добавила Наталья Правоторова.
По её словам, в результате произошедшего пострадал один человек. Соседка женщины получила ушибы. Однако ей скорую помощь вызывать не стали.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.