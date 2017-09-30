Фото: в Кузбассе пьяный водитель Kia устроил ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

30 сентября в 4:50 в Яйском районе Кемеровской области произошло смертельное ДТП. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД региона, аварию устроил пьяный водитель Kia.

«По предварительным данным, 27-летний автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибла 32-летняя пассажирка автомобиля. Сам водитель и ещё двое пассажиров получили травмы», – сказал собеседник издания.

Очевидец происшествия пояснил онлайн-журналу, что видел последствия аварии в 8:00. По его словам, на месте ДТП ещё работали сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями МЧС.

С начала года в регионе зарегистрировали 170 происшествий по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Правоохранители обращаются к автолюбителям с просьбой ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения, тем самым не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.