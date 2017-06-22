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Фото: в Кузбассе водитель ВАЗа устроил ДТП с двумя поездами и скрылся

Фото: в Кузбассе водитель ВАЗа устроил ДТП с двумя поездами и скрылся

Авария произошла в Прокопьевском районе.

21 июня в Прокопьевском районе в деревне Каменный Ключ водитель ВАЗа спровоцировал ДТП с двумя поездами. На фото последствий аварии, опубликованных в Сети, запечатлено, что в результате ВАЗ получил масштабные повреждения.

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«По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём ВАЗ-21074 нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с последним вагоном товарного поезда. В результате машину отбросило на встречные пути, где произошёл наезд на пассажирский поезд «Новокузнецк – Бишкек», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В аварии никто не пострадал. В настоящее время правоохранители разыскивают водителя ВАЗа, который после аварии скрылся с места происшествия.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: http://zakon-kuzbass.ru/

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