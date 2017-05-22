Фото: в Новокузнецке водитель протаранил столб и чудом не пострадал

В Новокузнецке произошло второе за сутки ДТП с наездом на столб. В этот раз водитель Ford Focus «проверил» надёжность опоры электроосвещения. Фото последствий аварии, на которых запечатлена разбитая машина, опубликовало местное издание nk-tv.net.

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«ДТП на улице Ленина, 41 произошло 21 мая в 5:00. По предварительным данным, водитель Ford Focus не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и въехал в дорожный знак с последующим наездом на опору электроосвещения», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

58-летнему мужчине оказались разовую медицинскую помощь. При этом правоохранители зарегистрировали ДТП как «без пострадавших». Установлено, что в момент аварии мужчина был трезвым.

Ранее Сибдепо сообщал, что 20 мая ранним утром в Новокузнецке на Кирова водитель Toyota Corolla также врезался в столб. Мужчину госпитализировали.