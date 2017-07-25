Фото: в Новокузнецком районе столкнулись КамАЗ и тепловоз

24 июля в 15:45 в Новокузнецком районе на технологической дороге шахты «Сибирская» произошло столкновение КамАЗа и тепловоза. В результате ДТП водитель грузовика получил травмы. Фотографии последствий аварии опубликовал «Правоохранительный портал Кузбасса».

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«По предварительным данным, мужчина за рулём КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с подвижным составом. Автомобилисту 1966 года рождения назначили амбулаторное лечение», – рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осторожности на дорогах. Водителей просят избегать резких маневров, а также соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.