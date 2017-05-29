Фото, видео: В Новокузнецке дали обратный отсчёт до 400-летия города

В минувшие выходные в южной столице Кузбасса дали отсчёт 400 дней до 400-летнего юбилея города. Торжественные мероприятия прошли на нескольких площадках в разных районах Новокузнецка.

В субботу, 27 мая, в Кузнецком районе на башне жилого дома у Дворца алюминщиков вновь запустили часы. Они много лет не функционировали, а в преддверии юбилея их оснастили новым сверхточным механизмом.

В Арт-сквере у цирка горожан развлекали музыканты, художники, а также аниматоры. Гости мероприятия участвовали в различных конкурсах и покупали сувениры на ярмарке.

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«Праздник посетили больше тысяч человек, но равнодушных не осталось. Специалисты организовали красочное световое шоу на стенах нашего драмтеатра. Это и стало кульминацией вечера», — рассказал Сибдепо новокузнечанин, посетивший мероприятия.

В 21:00 на Театральной площади состоялось световое и театрализованное шоу. Мэппинг-шоу посвятили истории и звёздным именам города.