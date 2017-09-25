Фото: за сутки в Новокузнецке на одной улице сгорели две машины

За сутки в Новокузнецке на улице Косыгина сгорели два автомобиля. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, 24 сентября в 03:36 пожар произошёл в ВАЗ-2114. В результате у авто обгорел моторный отсек. Предварительная причина происшествия – неисправность систем, механизмов и узлов машины.

25 сентября в 01:51 огнеборцы получили сигнал о возгорании Mitsubishi Lancer.

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«На момент прибытия первого подразделения машина была полностью охвачена пламенем. В результате у неё выгорели моторный отсек и салон. По предварительным данным, причиной пожара в автомобиле стал поджог», – пояснили в областном ведомстве.

По словам осведомлённого источника, первый автопожар произошёл на Косыгина, 59, а второй – на Косыгина, 69.