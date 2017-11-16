3,5 года и полмиллиона рублей потратил кузбассовец на съёмку видео про Шерегеш

Ролик будут транслировать на двух экранах в секторах А и Е 17 ноября на открытии зимнего сезона на горнолыжном курорте.

17 и 18 ноября в Шерегеше состоится официальное открытие нового зимнего сезона. В первый день открытие на двух экранах в секторах А и Е будут транслировать видео о Шерегеше, которое снял фотограф Владислав Шитенок. По словам автора ролика, на съёмки двухминутного ролика он потратил 3,5 года и почти полмиллиона рублей.

«Я был одержим идеей снять ролик о Шерегеше. Спустя некоторое время стал тратить по 10 тысяч в месяц на реализацию задумки. Кто-то эти деньги тратит на развлечения и различные косметические процедуры, а я покупал дополнительное оборудование, арендовал снегоходы и вертолёты, оплачивал труд тех, кто мне помогал. И, вот, через три года мне удалось показать всем «дикий» Шерегеш», — рассказал Сибдепо автор видео Владислав Шитенок.

В съёмках ролика также принимал участие уроженец Таштагола, сноубордист Станислав Детков. На съёмках он продемонстрировал несколько трюков. Также в создании ролика приняли участие горнолыжники Иван Малахов, Владимир Бондаренко, Андрей Шкарпет, сноубордисты Виталий Кочин, Анна Орлова и снегоходчики Владимир Смола, Дмитрий Белов, а также кузбасская альпинистка Ольга Падучева.

В ролике Шитенка показаны основные достопримечательности Шерегеша, в том числе трасса для фрирайда Викторьевка. По задумке автора видео, кузбасский курорт показан «диким» — без гостиниц и подъёмников.

«В идеале я бы хотел, чтобы этот ролик дошёл до европейских туристов. Я лично проверял, что за границей не знают о нашем Шерегеше, а хочется, чтобы узнали», — добавил Владислав.

Съёмки ролика велись в основном на личные средства Шитенка, однако спонсоры тоже вложили в проект некоторую сумму. В общей сложности на создание клипа о Шерегеше ушло около 470 тысяч.

По словам Владислава, летом он планирует приступить к новым съёмкам. В будущем клипе он планирует показать летнюю Горную Шорию. И, возможно, немного захватит Горный Алтай.