Фотографии футбольного арбитра из Сибири в купальнике покорили мир

Сибирячка Екатерина Костюнина буквально в одно утро стала самой сексуальной рефери страны. Благодаря Instagram 22-летняя девушка прославилась на весь мир.

The newspapers of different countries ! 🌎 thank you !😊 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 5, 2016 at 12:21pm PDT

A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Jun 30, 2016 at 12:41am PDT

Как пишет «Лента.ру», в считанные часы телефон Екатерины стал разрываться от сообщений, а снимки из личного аккаунта в Instagram появились на многих отечественных сайтах. Через некоторое время фотографии сибирячки в купальнике оценили и зарубежные СМИ, The Daily Mail в том числе.

Сегодня! В Красноярске состоялся самый большой матч за всю историю сибирского футбола, в котором 11 человек из ФК «Енисей» сыграли против 100 детей из емельяновского детского дома и академии «Легион». На фотографии матч открывают Демидов Владимир Петрович — Депутат Законодательного Собрания Красноярского края и Главный тренер ФК "Енисей" — Тихонов Андрей Валерьевич. Встреча завершилась со счётом 3:3 😊 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 17, 2016 at 7:10am PDT

⚽️ A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Oct 13, 2016 at 6:54am PDT

Будущая звезда Instagram родилась в Красноярске. К своей профессии футбольного арбитра девушка относится серьёзно и в будущем мечтает стать судьёй ФИФА.

🖤 A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Apr 13, 2017 at 7:12am PDT

A post shared by EKATERINA KOSTYUNINA (@kostyuninaa) on Jul 31, 2016 at 5:31am PDT

Помимо основных тренировок, чтобы поддерживать форму, Екатерина занимается в тренажёрном зале.