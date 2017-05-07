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Фотография футбольного арбитра из Сибири в купальнике покорила мир

Фотографии футбольного арбитра из Сибири в купальнике покорили мир

Девушка буквально в одно утро стала самой сексуальной рефери России.

Сибирячка Екатерина Костюнина буквально в одно утро стала самой сексуальной рефери страны. Благодаря Instagram 22-летняя девушка прославилась на весь мир.

The newspapers of different countries ! 🌎 thank you !😊

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Как пишет «Лента.ру», в считанные часы телефон Екатерины стал разрываться от сообщений, а снимки из личного аккаунта в Instagram появились на многих отечественных сайтах. Через некоторое время фотографии сибирячки в купальнике оценили и зарубежные СМИ, The Daily Mail в том числе.

Сегодня! В Красноярске состоялся самый большой матч за всю историю сибирского футбола, в котором 11 человек из ФК «Енисей» сыграли против 100 детей из емельяновского детского дома и академии «Легион». На фотографии матч открывают Демидов Владимир Петрович — Депутат Законодательного Собрания Красноярского края и Главный тренер ФК "Енисей" — Тихонов Андрей Валерьевич. Встреча завершилась со счётом 3:3 😊

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⚽️

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Будущая звезда Instagram родилась в Красноярске. К своей профессии футбольного арбитра девушка относится серьёзно и в будущем мечтает стать судьёй ФИФА.

🖤

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Помимо основных тренировок, чтобы поддерживать форму, Екатерина занимается в тренажёрном зале.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Instagram.com / @kostyuninaa.

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