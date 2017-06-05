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ФСБ Кузбасса: уроженец Таджикистана получил срок за публикацию видео и аудиозаписей ИГИЛ

ФСБ Кузбасса: уроженец Таджикистана получил срок за публикацию видео и аудиозаписей ИГИЛ

Кемеровчанину назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Житель Кемерова, который является уроженцем Таджикистана, получил срок за публикацию видео и аудиозаписей ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сети. В частности, один из роликов призывал к осуществлению террористической деятельности и оправдывал терроризм по мотивам национальной, религиозной и идеологической розни.

Кроме того, 25-летний мужчина опубликовал видео, в котором терроризм признавался «правильной, нуждающейся в поддержке и подражании деятельностью», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В итоге кемеровчанина осудили. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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