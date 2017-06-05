ФСБ Кузбасса: уроженец Таджикистана получил срок за публикацию видео и аудиозаписей ИГИЛ

Житель Кемерова, который является уроженцем Таджикистана, получил срок за публикацию видео и аудиозаписей ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сети. В частности, один из роликов призывал к осуществлению террористической деятельности и оправдывал терроризм по мотивам национальной, религиозной и идеологической розни.

Кроме того, 25-летний мужчина опубликовал видео, в котором терроризм признавался «правильной, нуждающейся в поддержке и подражании деятельностью», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В итоге кемеровчанина осудили. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.