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ФСБ: признаков теракта на борту Ту-154 не выявлено

В качестве одной из основных версий ведомство рассматривает попадание постороннего предмета в двигатель самолёта.

Эксперты Федеральной службы безопасности не нашли признаков теракта или диверсии на борту пассажирского самолёта Ту-154. Кроме того, в ведомстве отметили, что на борту воздушного судна не было грузов военного или двойного назначения, а также отсутствовали пиротехнические средства.

«По состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы», – цитирует «Интерфакс» ЦОС ФСБ России.

Что именно попало на запись видеорегистратора, пока не уточняется. Также по одной из версий авиакатастрофа могла произойти из-за некачественного топлива, которое привело к потере мощности и отказу двигателей.

Ранее Сибдепо писал, что утром 25 декабря над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154 российского Минобороны. На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, в составе которого был уроженец Новокузнецка Юрий Новокшанов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы над Чёрным морем.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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