ФСБ: звонки о «минировании» делали четыре россиянина, уехавшие из страны

В ведомстве сообщили, что у звонивших есть пособники в нашей стране.

Федеральная служба безопасности установила, кто делал звонки о «минировании» по всей стране в середине сентября 2017 года. По данным ведомства, звонившими оказались четыре россиянина, которые сейчас находятся за границей. В настоящее время их личности и примерное местоположение не раскрываются в интересах следствия.

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — цитируют РИА Новости заявление директора ФСБ Александра Бортникова.

В настоящее время сотрудники ФСБ совместно с зарубежными коллегами устанавливают точное местоположение злоумышленников. По словам Бортникова, общий ущерб, нанесённый экстренным службам, составил более 300 млн рублей. Также специалисты устанавливают цели и мотивы данных звонков. По одной из версий, к звонкам причастны боевики из запрещённой в России террористической организации «Исламское Государство», а по другой — звонки о ложном минировании совершались с территории Украины.

Напомним, 13 сентября в Кемерове из-за анонимных звонков во второй половине дня эвакуировали в том числе крупные торговые центры, общеобразовательные учреждения, кинотеатры и здания администрации. Всего за день правоохранительные органы зафиксировали в областном центре 18 таких звонков. Каждый из них отработали спецслужбы, но ни один из них не подтвердился.