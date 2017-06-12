ФСИН выпустила календарь с видами смертной казни

Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) издала календарь с различными видами смертной казни «Высшая мера социальной справедливости».

Каждый месяц сопровождается шуткой, видом смертной казни, историей наказания и цитатой знаменитого человека, пишет «Афиша» со ссылкой на «Секрет фирмы». Так, январь – это гильотина, февраль – отсечение головы, а июнь – посажение на кол. Например, на странице про побиение камнями, которое иллюстрирует август, приводится следующая цитата:

«Я думаю, многие остались бы живы, будь у нас смертная казнь».

А о гильотине сказано, что это лучшее средство от перхоти.

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Издание отмечает, что календарь был корпоративным подарком, которые сотрудники службы получили к Новому году. А фотографиями презента на своей странице в Facebook поделился заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Пётр Яковлев.