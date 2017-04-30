Футболисты «Спартака» и «ЦСКА» записали совместное видеообращение

На видеохостинге Youtube появился совместный ролик от игроков клубов российской футбольной Премьер-лиги «ЦСКА» и «Спартак» под названием «Играем до победы над раком». Ролик был опубликован в воскресенье 30 апреля, а точнее – в день московского дерби, когда «красно-белые» и «сине-гранатовые» сыграют между собой. В видеообращении футболисты призывают объединиться против общего врага человечества – рака. Фанатский блог «Спартака» «КБ-Среда» на портале Sports.ru выложил этот ролик на своей странице под заголовком «Когда за российских футболистов не стыдно».

«На поле мы соперники и играем друг против друга. Но в жизни все мы: игроки, болельщики, зрители — сражаемся с одним общим врагом. Это рак. Ежегодно в нашей стране раком заболевает более 550 000 человек, а умирает более 280 000 человек. Мы верим, что рак можно победить. И мы бросаем ему вызов. Высшая Школа Онкологии поможет молодым врачам стать профессиональными онкологами и спасти тысячи жизней! Давайте вместе поможем молодым онкологам сегодня, и однажды, когда от них будет зависеть наша жизнь и жизнь наших детей, мы будем точно уверены в общей победе», — говорится в совместном обращении футболистов.

«Высшая школа онкологии» — совместный образовательный проект Фонда профилактики рака и НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова. Фактически это – ординатура которая готовит молодых врачей с новым типом мышления по международным стандартам, способных привнести в отечественную медицину современное представление о профилактике, диагностике и лечении рака. Игроки «Спартака» и «ЦСКА» призывают россиян поддержать это начинание. Сделать это можно на странице, созданной специально к сегодняшнему матчу российских футбольных грандов.