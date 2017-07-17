«ГАЗель» с автоматической коробкой передач презентуют осенью

«Группа ГАЗ» уже тестирует автомобили с автоматом.

В сентябре на выставке ComTrans в Москве пройдёт презентация «ГАЗели», оснащённой автоматической коробкой передач. Об этом со ссылкой на президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина сообщают «Известия».

Автомобили с автоматом уже тестируются, отметил Сорокин. Новая модель будет называться «ГАЗель NEXT».

Президент группы также рассказал о работе над созданием собственной автоматической коробки для автобусов и грузовых авто «ГАЗон NEXT».