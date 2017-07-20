ГД РФ отменила бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозратными билетами

Перевозчики сами будут решать, сохранять при приобретении билета эту опцию или нет.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий бесплатный провоз багажа для пассажиров с невозвратными билетами. Документ вводит поправки в Воздушный кодекс страны.

Как сообщает «Коммерсантъ», перевозчики будут сами устанавливать нормы для бесплатного провоза ручной клади и её габариты. Благодаря этому закону авиакомпании смогут расторгнуть договор с пассажирами, который не захотят платить за провоз багажа.

Ожидается, что документ вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Отмечается, что «Аэрофлот» лоббировал закон об отмене бесплатного багажа еще с 2012 года. Документ нужен авиакомпании для развития лоукостера «Победа».