ГД РФ приняла закон о курортном сборе

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Об этом 19 июля сообщает «Коммерсантъ».

Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме платы с туристов за пользование курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пилотный проект будет проводиться с 2018-го и до конца 2022 года. Потом правительство решит, что делать дальше: отказываться от курортного сбора, либо же вводить его на территории всей страны.

Как ранее сообщал Сибдепо, курортный сбор будут оплачивать совершеннолетние граждане, остановившиеся в гостинице или каком-либо другом объекте размещения более чем на сутки. Размер сбора установят региональные власти. Он может составить не более 50 рублей с человека за сутки в 2018 году и не более 100 рублей в другие годы эксперимента. Льготным категориям граждан платить не придётся. Собранные средства планируют направлять на финансирование строительства, реконструкции и благоустройства курортов.