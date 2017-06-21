ГД РФ приняла закон, позволяющий ФСО засекречивать личные данные высших чиновников

Закон о новых полномочиях Федеральной службы охраны был принят в третьем чтении.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о новых полномочиях Федеральной службы охраны (ФСО).

Как сообщает «Коммерсант», закон позволяет ФСО принимать меры для защиты личных данных охраняемых службой лиц и их семей. Исключение составят только те данные, которые подлежат публикации в соответствии с федеральными законами.

Согласно закону, государственная охрана предоставляется следующим лицам: президенту, премьер-министру, председателям Совета федерации, Госдумы, Конституционного и Верховного судов России, генеральному прокурору и председателю СК РФ. По решению главы государства охрану также могут предоставить членам Совфеда, депутатам ГД РФ и федеральным госслужащим.

Принятый закон также предполагает дополнительные основания для увольнения из службы. Он вводит запрет для сотрудников ФСО на раскрытие в Сети информации о своей работе.

Отмечается, что с введением закона органы госохраны получают право безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.