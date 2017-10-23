Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» раскрыл сведения о зарплатах игроков в МХЛ
Ежемесячные доходы игроков клуба могут быть ниже 15 тыс. рублей.
Главный тренер новокузнецкого ХК «Металлург» Александр Китов в интервью каналу «ИнтерQ» рассказал о доходах игроков в МХЛ. По его словам, ежемесячная минимальная зарплата у хоккеиста может составлять 15 тысяч рублей.
При этом доход спортсмена может быть ещё меньше. Ведь в работе команды предусмотрена система штрафов за опоздания и прочие дисциплинарные вещи.
Сам Китов зарабатывает в месяц около 150 тысяч рублей. Он добавил, что такой доход не считается высоким в тренерской среде.
Фото: youtube.com / ИнтерQ.