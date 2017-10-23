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Генеральный менеджер ХК «Металлурга» раскрыл сведения о зарплатах игроков

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» раскрыл сведения о зарплатах игроков в МХЛ

Ежемесячные доходы игроков клуба могут быть ниже 15 тыс. рублей.

Главный тренер новокузнецкого ХК «Металлург» Александр Китов в интервью каналу «ИнтерQ» рассказал о доходах игроков в МХЛ. По его словам, ежемесячная минимальная зарплата у хоккеиста может составлять 15 тысяч рублей.

При этом доход спортсмена может быть ещё меньше. Ведь в работе команды предусмотрена система штрафов за опоздания и прочие дисциплинарные вещи.

Сам Китов зарабатывает в месяц около 150 тысяч рублей. Он добавил, что такой доход не считается высоким в тренерской среде.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: youtube.com / ИнтерQ.

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