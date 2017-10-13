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ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП на повороте в Кедровку

ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП на повороте в Кедровку

В результате аварии травмы также получили три человека.

5 октября около 19:15 на повороте в Кедровку, на 301 км трассы Р-255 «Сибирь», столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109. В результате аварии один человек погиб, а трое получили травмы.

Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД Кемерова, сейчас правоохранители разыскивают очевидцев аварии. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят сообщить об этом по телефону: 8 (3842) 39-07-82.

Напомним, по предварительным данным, аварию устроил 33-летний водитель ВАЗ-2109, который выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-2114.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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